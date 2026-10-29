По данным Interia Sport, Никола Залевский отметился голом и результативной передачей в выездном матче девятого тура Серии A, в котором «Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» — 2:2. Польский футболист вышел в стартовом составе команды из Бергамо и покинул поле на 84-й минуте.

Передача на Де Кетеларе

На 41-й минуте Залевский отдал передачу в штрафную площадь, где мяч подхватил Шарль Де Кетеларе. Бельгийский футболист открыл счет в матче, а первый тайм завершился с преимуществом «Аталанты» — 1:0.

После перерыва «Фиорентина» изменила ход игры и к 61-й минуте вышла вперед — 2:1.

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Гол на 74-й минуте

На 74-й минуте Залевский сравнял счет. Он сместился с правого фланга в центр штрафной площади и пробил левой ногой, установив итоговый результат — 2:2.

Этот мяч стал для Залевского первым голом в Серии A с 14 февраля. По информации издания, футболист борется за место в основном составе «Аталанты» под руководством Маурицио Сарри, а до этого матча в нынешнем сезоне выходил в стартовом составе только в еврокубковых поединках.

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