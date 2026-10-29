Według Interia Sport Nicola Zalewski zdobył bramkę i zaliczył asystę w wyjazdowym meczu dziewiątej kolejki Serie A, w którym Atalanta zremisowała z Fiorentiną 2:2. Polski piłkarz wyszedł w podstawowym składzie zespołu z Bergamo i opuścił boisko w 84. minucie.

Asysta przy golu De Ketelaere

W 41. minucie Zalewski zagrał piłkę w pole karne, gdzie przejął ją Charles De Ketelaere. Belgijski piłkarz otworzył wynik meczu, a pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Atalanty 1:0.

Po przerwie Fiorentina zmieniła przebieg gry i do 61. minuty wyszła na prowadzenie 2:1.

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Gol w 74. minucie

W 74. minucie Zalewski wyrównał wynik. Zszedł z prawego skrzydła do środka pola karnego i uderzył lewą nogą, ustalając końcowy rezultat na 2:2.

Ta bramka była dla Zalewskiego pierwszym golem w Serie A od 14 lutego. Według informacji portalu piłkarz walczy o miejsce w podstawowym składzie Atalanty pod wodzą Maurizio Sarriego, a przed tym meczem w obecnym sezonie wychodził w pierwszym składzie tylko w spotkaniach europejskich pucharów.

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