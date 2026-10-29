Podczas mistrzostw świata w parakolarstwie torowym w Niderlandach Australijczyk Corey Boddington zdobył złoto w wyścigu na 1 km ze startu zatrzymanego w klasie C4, wyprzedzając Brytyjczyka Jody’ego Cundy’ego. Dla 48-letniego Cundy’ego była to pierwsza porażka w tej konkurencji na mistrzostwach świata od 2006 roku, informuje BBC Sport.

Srebro po 20 latach zwycięstw

Cundy pokonał dystans w czasie 1 minuty i 4,93 sekundy, zajmując drugie miejsce. Boddington w ostatnim przejeździe poprawił wynik Brytyjczyka o 2,25 sekundy.

Cundy zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata w wyścigu na 1 km ze startu zatrzymanego C4 w 2006 roku. Od tego czasu zachowywał tęczową koszulkę mistrza na 15 mistrzostwach świata. Na obecnym turnieju sportowiec walczył o 17. tytuł w tej konkurencji.

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Przed startem Cundy mówił, że wiek daje o sobie znać, a powiększenie kolekcji 23 tytułów mistrza świata w kolarstwie torowym będzie trudne. Jest dziewięciokrotnym mistrzem paralimpijskim, przy czym trzy z tych tytułów zdobył w pływaniu w latach 1996–2000.

Inne wyniki Wielkiej Brytanii

Pierwszego dnia mistrzostw Brytyjka Rebecca Newark wygrała kobiecy wyścig na 1 km ze startu zatrzymanego w klasie C5. Sophie Unwin wraz z pilotką Jenny Hall zdobyła srebro w kobiecym wyścigu na 1 km ze startu zatrzymanego w klasie B, a Elizabeth Jordan i jej pilotka Anna Witworth-Hey wywalczyły brąz.

Kolejny brązowy medal dla Wielkiej Brytanii zdobył Finlay Graham w finale męskiego sprintu klasy C3.

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