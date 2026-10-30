Barcelona rozgromiła HB Koge 8:0 w Lidze Mistrzyń, Pajor strzeliła gola — Interia Sport
Barcelona rozgromiła duński HB Koge 8:0 w meczu Ligi Mistrzyń. Polska piłkarka Ewa Pajor zdobyła bramkę, podnosząc swój dorobek w obecnej edycji turnieju do czterech goli, informuje Interia Sport.
Pajor strzeliła po asyście Piny
Obrończynie tytułu otworzyły wynik w 12. minucie: Caroline Graham Hansen wykorzystała rzut karny, podyktowany po analizie VAR za faul na Claudii Pinie. Drugą bramkę zdobyła Pajor. Pina otrzymała piłkę w środkowej strefie, odwróciła się i zagrała do przodu do Polki, która wyszła sam na sam z bramkarką i strzeliła gola.
Przed spotkaniem z duńskim klubem Pajor zdobyła już dwie bramki przeciwko Paris FC i jedną w meczu z Romą. Barcelona rozpoczęła tę edycję Ligi Mistrzyń od zwycięstw nad Paris FC i rzymską drużyną.
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Sześć goli w drugiej połowie
Po przerwie kataloński zespół nadal strzelał. Esmee Brugts zdobyła bramkę głową po dośrodkowaniu Sydney Schertenleib, a następnie trafiła Patri Guijarro. Clara Serrajordi celnie uderzyła zza pola karnego po tym, jak piłka została wybita spod nóg Pajor.
Kika Nazareth zdobyła bramkę po kombinacji z Pajor, a Claudia Pina skompletowała dublet. Przy jej drugim golu asystowała Nazareth. W 63. minucie w składzie HB Koge na boisku pojawiła się Zuzanna Witek.