В Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 12-го тура национального чемпионата против «Аль-Холуда». Португалец забил три гола в течение 15 минут второго тайма — на 66-й, 72-й и 81-й минутах.

Три гола после перерыва

До перерыва счет в матче был 2:2, а гол Роналду на 10-й минуте был отменен из-за офсайда. После возобновления игры первые два мяча португальца были забиты после передач Жуана Феликса. Во втором случае Роналду головой отправил мяч в ворота, перепрыгнув защитников.

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Третий гол нападающий забил после передачи Садио Мане в штрафную площадь. Как отмечает Interia Sport, Феликс в общей сложности отдал четыре результативные передачи в этой игре.

Приближение к отметке в тысячу голов

По данным издания, этот хет-трик стал для Роналду 67-м в карьере. Перед матчем на его счету было 982 гола, поэтому после трех результативных ударов ему оставалось забить 15 мячей до отметки в 1000 голов.

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