Форвард Кріштіану Роналду оформив хет-трик за 15 хвилин — Interia Sport

У Саудівській Аравії форвард «Аль-Насра» Кріштіану Роналду оформив хет-трик у матчі 12-го туру національного чемпіонату проти «Аль-Холуда». Португалець забив три голи впродовж 15 хвилин другого тайму — на 66-й, 72-й та 81-й хвилинах.

Три голи після перерви

До перерви рахунок у матчі був 2:2, а гол Роналду на 10-й хвилині скасували через офсайд. Після відновлення гри перші два м’ячі португальця були забиті після передач Жуана Феліша. У другому випадку Роналду головою відправив м’яч у ворота, перестрибнувши захисників.

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Третій гол нападник забив після передачі Садіо Мане до штрафного майданчика. Як зазначає Interia Sport, Феліш загалом віддав чотири результативні передачі в цій грі.

Наближення до позначки у тисячу голів

За даними видання, цей хет-трик став для Роналду 67-м у кар’єрі. Перед матчем його доробок становив 982 голи, тож після трьох результативних ударів йому залишалося забити 15 м’ячів до позначки у 1000 голів.

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