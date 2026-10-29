W Arabii Saudyjskiej napastnik Al-Nassr Cristiano Ronaldo skompletował hat-tricka w meczu 12. kolejki krajowych rozgrywek przeciwko Al-Kholood. Portugalczyk zdobył trzy gole w ciągu 15 minut drugiej połowy — w 66., 72. i 81. minucie.

Trzy gole po przerwie

Do przerwy wynik meczu wynosił 2:2, a gol Ronaldo w 10. minucie został anulowany z powodu spalonego. Po wznowieniu gry pierwsze dwie bramki Portugalczyka padły po podaniach João Félixa. W drugim przypadku Ronaldo skierował piłkę do bramki głową, przeskakując obrońców.

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Trzeciego gola napastnik zdobył po podaniu Sadio Mané w pole karne. Jak podaje Interia Sport, Félix zanotował w tym meczu łącznie cztery asysty.

Zbliżenie do granicy tysiąca goli

Według danych serwisu był to 67. hat-trick Ronaldo w karierze. Przed meczem miał na koncie 982 gole, więc po trzech trafieniach brakowało mu 15 bramek do granicy 1000 goli.

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