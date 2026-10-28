W USA prowadzący Ernie Johnson ogłosił, że pod koniec obecnego sezonu odejdzie z koszykarskiego programu studyjnego Inside the NBA, w którym pracował przez 37 lat. Informuje o tym The Guardian.

Decyzja po 37 latach w programie

70-letni Johnson poinformował o swojej decyzji w środę w mediach społecznościowych. Oświadczył, że nie uważa tego za zakończenie swojej działalności, lecz nazwał tę decyzję przewróceniem strony. Prowadzący podziękował widzom za lojalność, miłość, wsparcie i zrozumienie.

Według Johnsona 14 miesięcy temu przeszedł operację pomostowania aortalno-wieńcowego i chce spędzać więcej czasu z żoną oraz wnukami. W 2003 roku zdiagnozowano u niego chłoniaka nieziarniczego, a w 2018 roku opuścił pracę podczas play-offów MLB z powodu zakrzepów w nogach.

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Zespół programu i transmisje

Johnson dołączył do Inside the NBA w 1990 roku. W programie pracuje wraz z byłymi zawodnikami NBA Kennym Smithem, Charlesem Barkleyem i Shaquille’em O’Nealem. Barkley również poinformował, że zakończy pracę w programie po tym sezonie.

W swojej historii Inside the NBA zdobyło 19 nagród Sports Emmy. W 2025 roku program przeniósł się z sieci Turner do ABC i ESPN. Prezes ESPN Jimmy Pitaro nazwał Johnsona jedną z najbardziej szanowanych i lubianych postaci w mediach sportowych oraz oświadczył, że ESPN będzie przez cały sezon honorować jego wkład.

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