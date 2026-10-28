В США ведущий Эрни Джонсон объявил, что в конце текущего сезона уйдет из баскетбольного студийного шоу Inside the NBA, в котором работал 37 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Решение после 37 лет в шоу

70-летний Джонсон сообщил о своем решении в социальных сетях в среду. Он заявил, что не считает это завершением своей деятельности, назвав решение переворачиванием страницы. Ведущий поблагодарил аудиторию за преданность, любовь, поддержку и понимание.

По словам Джонсона, 14 месяцев назад он перенес операцию аортокоронарного шунтирования и хочет проводить больше времени с женой и внуками. В 2003 году у него диагностировали неходжкинскую лимфому, а в 2018 году он пропустил работу во время плей-офф MLB из-за тромбов в ногах.

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Команда шоу и эфиры

Джонсон присоединился к Inside the NBA в 1990 году. В программе он работает вместе с бывшими игроками NBA Кенни Смитом, Чарльзом Баркли и Шакилом О’Нилом. Баркли также сообщил, что завершит работу в шоу после этого сезона.

За время существования Inside the NBA получило 19 премий Sports Emmy. В 2025 году шоу перешло из сетей Turner на ABC и ESPN. Председатель ESPN Джимми Питаро назвал Джонсона одной из самых уважаемых и любимых фигур в спортивных медиа и заявил, что ESPN будет отмечать его вклад на протяжении сезона.

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