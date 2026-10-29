利物浦在安菲尔德球场通过点球大战战胜切尔西，晋级联赛杯四分之一决赛。切尔西后卫韦斯利·福法纳罚失的点球成为决定性一击，他将球踢高，飞向Kop看台方向。

点球互有进球

常规时间以点球破门告终。瑞安·赫拉芬贝赫在禁区内对莫伊塞斯·凯塞多犯规后，切尔西率先得分。摩根·罗杰斯主罚点球，攻破了乔治·马马尔达什维利的球门。

不久后，利物浦也获得了点球机会：科斯塔斯·齐米卡斯传中后，皮球击中福法纳抬起的手臂。科迪·加克波主罚命中，低射入切尔西门将迈克·彭德斯右侧的角落。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

点球大战

据《卫报》报道，马马尔达什维利在点球大战中扑出了埃马纽埃尔·埃梅加的射门，这次射门本可能为哈维·阿隆索的球队带来胜利。齐米卡斯、赫拉芬贝赫和瓦伦丁·巴尔科也未能罚进各自的点球。

切尔西门将彭德斯扑出了罗纳德·阿劳霍和布拉德利·巴尔科拉的射门，做出关键扑救。比赛末段，弗洛里安·维尔茨有机会结束比赛，但他在加克波做球后的射门被利维·科尔威尔封堵。

这是切尔西在点球大战中第五次输给利物浦。两队此前曾在2007年欧冠半决赛、2019年欧洲超级杯以及2022年足总杯和联赛杯决赛中以这种方式决出胜者。

关注我们在