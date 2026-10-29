«Ливерпуль» на «Энфилде» победил «Челси» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка лиги. Решающим стал неудачный удар защитника «Челси» Уэсли Фофана, который пробил выше ворот в сторону трибуны Kop.

Обмен голами с пенальти

Основное время завершилось голами с одиннадцатиметровых. «Челси» открыл счёт после того, как Райан Гравенберх сфолил на Мойсесе Кайседо в штрафной площади. Морган Роджерс исполнил пенальти и переиграл Георгия Мамардашвили.

Вскоре «Ливерпуль» также получил право на удар с точки: мяч после подачи Костаса Цимикаса попал в поднятую руку Фофана. Коди Гакпо реализовал пенальти, пробив низом в правый для вратаря «Челси» Майка Пендерса угол.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Серия пенальти

Как сообщает The Guardian, в серии пенальти Мамардашвили отразил удар Эммануэля Эмеги, который мог принести победу команде Хаби Алонсо. Также не реализовали свои попытки Цимикас, Гравенберх и Валентин Барко.

Вратарь «Челси» Пендерс совершил важные сейвы после ударов Рональда Араухо и Брэдли Барколя. В конце матча шанс завершить игру имел Флориан Вирц, но его удар после скидки Гакпо заблокировал Леви Колвилл.

Для «Челси» это стало пятым поражением от «Ливерпуля» в серии пенальти. Ранее команды определяли победителя таким способом в полуфинале Лиги чемпионов 2007 года, Суперкубке УЕФА 2019 года, а также в финалах Кубка Англии и Кубка лиги 2022 года.

Читай нас в