Liverpool pokonał Chelsea w serii rzutów karnych na Anfield i awansował do ćwierćfinału Pucharu Ligi. Decydujące znaczenie miał nieudany strzał obrońcy Chelsea Wesleya Fofany, który posłał piłkę nad bramką w kierunku trybuny Kop.

Wymiana goli z rzutów karnych

Regulaminowy czas gry zakończył się golami z jedenastego metra. Chelsea objęła prowadzenie po tym, jak Ryan Gravenberch sfaulował Moisésa Caicedo w polu karnym. Morgan Rogers wykonał rzut karny i pokonał Giorgiego Mamardashviliego.

Wkrótce Liverpool również otrzymał prawo do rzutu karnego: piłka po dośrodkowaniu Kostasa Tsimikasa trafiła w uniesioną rękę Fofany. Cody Gakpo wykorzystał karnego, strzelając nisko w prawy dla bramkarza Chelsea Mike'a Pendersa róg.

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Seria rzutów karnych

Jak podaje The Guardian, Mamardashvili obronił w serii rzut Emmanuela Emeghi, który mógł zapewnić zwycięstwo drużynie Xabiego Alonso. Swoich prób nie wykorzystali także Tsimikas, Gravenberch i Valentín Barco.

Bramkarz Chelsea Penders zaliczył ważne interwencje po strzałach Ronalda Araújo i Bradleya Barcoli. Pod koniec meczu Florian Wirtz miał szansę zakończyć spotkanie, ale jego strzał po zgraniu Gakpo zablokował Levi Colwill.

Była to piąta porażka Chelsea z Liverpoolem w serii rzutów karnych. Wcześniej zespoły wyłaniały zwycięzcę w ten sposób w półfinale Ligi Mistrzów w 2007 roku, Superpucharze UEFA w 2019 roku oraz finałach Pucharu Anglii i Pucharu Ligi w 2022 roku.

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