Ліверпуль пройшов Челсі у Кубку ліги в серії пенальті — The Guardian

«Ліверпуль» на «Енфілді» переміг «Челсі» в серії пенальті та вийшов до чвертьфіналу Кубка ліги. Вирішальним став невдалий удар захисника «Челсі» Везлі Фофана, який пробив вище воріт у бік трибуни Kop.

Обмін голами з пенальті

Основний час завершився голами з одинадцятиметрових. «Челсі» відкрив рахунок після того, як Раян Гравенберх сфолив на Мойсесі Кайседо у штрафному майданчику. Морган Роджерс виконав пенальті та переграв Джорджі Мамардашвілі.

Невдовзі «Ліверпуль» також отримав право на удар із позначки: м’яч після подачі Костаса Цимікаса влучив у підняту руку Фофана. Коді Гакпо реалізував пенальті, пробивши низом у правий для воротаря Майка Пендерса кут.

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Серія пенальті

Як повідомляє The Guardian, у серії пенальті Мамардашвілі відбив удар Еммануеля Емеги, який міг принести перемогу гостям команди Хабі Алонсо. Не реалізували свої спроби також Цимікас, Гравенберх і Валентин Барко.

Воротар «Челсі» Пендерс зробив важливі сейви після ударів Рональда Араухо та Бредлі Барколя. Наприкінці матчу шанс завершити гру мав Флоріан Вірц, але його удар після скидки Гакпо заблокував Леві Колвілл.

Для «Челсі» це стала п’ята поразка від «Ліверпуля» в серії пенальті. Раніше команди визначали переможця таким способом у півфіналі Ліги чемпіонів 2007 року, Суперкубку УЄФА 2019 року, а також у фіналах Кубка Англії та Кубка ліги 2022 року.

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