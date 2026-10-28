Аль-Шамаль переміг Аль-Хіляль 3:1 у Лізі чемпіонів АФК — The National

Катарський «Аль-Шамаль» обіграв саудівський «Аль-Хіляль» з рахунком 3:1 на стадіоні «Аль-Байт» у Катарі в матчі Ліги чемпіонів АФК Elite. Поразка стала першою для лідера Саудівської професійної ліги на етапі ліги, повідомляє The National.

Перебіг матчу

Господарі відкрили рахунок уже на восьмій хвилині: Веслі Саїд завдав низового удару в кут воріт. Капітан «Аль-Хіляля» Салем Аль-Давсарі зрівняв рахунок на 32-й хвилині, завершивши контратаку після проходу Тео Ернандеса лівим флангом.

На третій хвилині другого тайму Багдад Бунеджах знову вивів «Аль-Шамаль» уперед. Ще за шість хвилин Мохамед Бен Ромдане забив третій м’яч господарів з близької відстані та встановив остаточний рахунок.

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Індзагі пояснив спад втомою

Головний тренер «Аль-Хіляля» Сімоне Індзагі після гри пояснив спад команди в другому таймі втомою. У складі саудівського клубу не було Рубена Невеша та Сергея Мілінковича-Савича, Габріел Мартінеллі пропускав матч через травму, а Крисенсіо Саммервілл — через дискваліфікацію.

Після трьох матчів «Аль-Хіляль» має шість очок, тоді як «Аль-Шамаль» набрав п’ять пунктів після двох нічиїх у стартових турах. У плей-оф виходять вісім найкращих команд із кожної 16-командної ліги Західного та Східного регіонів.

В іншому матчі ігрового дня еміратський «Шабаб Аль-Ахлі» переміг іранський «Естегляль» у Дубаї — 2:0. Матеусао забив на 68-й хвилині, а Хуан Альвіна відзначився за шість хвилин до завершення матчу.

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