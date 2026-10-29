Английская нападающая «Арсенала» Алессия Руссо оформила хет-трик в матче женской Лиги чемпионов против «Бенфики», который её команда выиграла со счётом 3:0. Благодаря трём голам она стала самой результативной английской футболисткой в истории турнира, сообщает Sky Sports.

Рекорд после второго гола

На 39-й минуте Руссо забила низким ударом по диагонали и сравнялась с Фран Кирби по количеству голов в женской Лиге чемпионов — 21. На 66-й минуте форвард отличилась ударом головой после подачи Стеф Кетли с углового и единолично возглавила список английских бомбардиров турнира.

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На 79-й минуте Руссо реализовала пенальти, назначенный после фола Катарины Амаду на Кейтлин Форд. После этого матча на счету нападающей 23 гола в турнире.

Вторая победа подряд

В конце игры «Арсенал» мог забить в четвёртый раз: Форд отправила мяч в ворота, однако взятие ворот отменили из-за офсайда Руссо на начальной стадии атаки. Команда впервые в этом сезоне одержала две победы подряд и заняла второе место в таблице Лиги чемпионов. Следующий матч в еврокубках «Арсенал» проведёт 12 ноября против «Барселоны», которую команда обыграла в финале 2025 года.

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