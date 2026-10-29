«Бавария» разгромила «Магдебург» 6:1 в Кубке Германии — Der Spiegel

В Германии мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Магдебургом» со счетом 6:1 в матче Кубка Германии по футболу. Микаэль Олисе забил два мяча, сообщает Der Spiegel.

Кейн пропустил кубковую игру

Гарри Кейн не играл в кубковом поединке, поскольку ему предоставили отдых. Der Spiegel характеризует победу «Баварии» как разгромную. Разница в пять голов обеспечила мюнхенцам убедительный результат в турнире.

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Матч с Дортмундом в чемпионате

Следующим соперником «Баварии» в чемпионате станет дортмундская «Боруссия». В издании отметили, что результат кубкового матча может придать мюнхенской команде уверенности перед игрой с принципиальным соперником. Источник называет эту встречу следующим матчем «Баварии» в лиге.

Также Der Spiegel отметил, что «Магдебург» после игры мог в определенной степени гордиться своим выступлением, несмотря на поражение. Сообщение о матче было опубликовано 28 октября 2026 года в 23:24.

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