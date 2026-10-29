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Bayern rozgromił Magdeburg 6:1 w Pucharze Niemiec — Der Spiegel

UA.NEWS 29 października 2026 00:33
Bayern rozgromił Magdeburg 6:1 w Pucharze Niemiec — Der Spiegel

W Niemczech Bayern Monachium odniósł wysokie zwycięstwo nad Magdeburgiem 6:1 w meczu piłkarskiego Pucharu Niemiec. Michael Olise strzelił dwa gole, informuje Der Spiegel.

Kane opuścił mecz pucharowy

Harry Kane nie zagrał w spotkaniu pucharowym, ponieważ otrzymał odpoczynek. Der Spiegel określa zwycięstwo Bayernu jako pogrom. Różnica pięciu bramek zapewniła monachijskiej drużynie przekonujący wynik w turnieju.

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Mecz z Dortmundem w mistrzostwach

Kolejnym rywalem Bayernu w mistrzostwach będzie Borussia Dortmund. W publikacji zaznaczono, że wynik meczu pucharowego może dodać monachijskiej drużynie pewności siebie przed grą z głównym rywalem. Źródło nazywa to spotkanie kolejnym ligowym meczem Bayernu.

Der Spiegel zauważył również, że Magdeburg po meczu mógł w pewnym stopniu być dumny ze swojego występu, mimo porażki. Relację z meczu opublikowano 28 października 2026 roku o godzinie 23:24.

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