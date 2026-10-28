Главный тренер Kansas City Chiefs Энди Рид защитил решение клуба подписать кикера Джастина Такера в тренировочный состав. По его словам, игрок уже отбыл 10-матчевую дисквалификацию НФЛ и может быть немедленно доступен для участия в матчах.

Позиция тренера

Как сообщает BBC Sport, на пресс-конференции в среду Рид заявил, что Такер отбыл дисквалификацию. Он также сказал, что перед приглашением игрока клуб пытался тщательно проверить ситуацию и поговорил со многими людьми.

На вопрос о содержании такой проверки Рид отказался раскрывать подробности. Тренер отметил, что Такер уже находится в тренировочном составе команды.

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Дисквалификация и статистика

В прошлом году 16 массажисток из района Балтимора обвинили Такера в сексуально неподобающем поведении, которое, по их утверждениям, имело место в 2010-х годах. 36-летний кикер последовательно отрицал эти обвинения, а уголовные обвинения против него не выдвигались.

После расследования НФЛ отстранила Такера на 10 матчей за нарушение политики лиги в отношении личного поведения. Он отбыл наказание в прошлом сезоне. Baltimore Ravens освободили игрока в мае 2025 года, назвав это футбольным решением на фоне ухудшения его формы.

Такер является пятикратным All-Pro и занимает второе место в истории НФЛ по точности реализации филд-голов — 89,1% за 13 сезонов. В 2024 году он реализовал 73,3% попыток, что стало худшим показателем в его карьере. Chiefs пригласили его после неудачного отрезка основного кикера Харрисона Баткера, который в этом сезоне не реализовал пять из 16 филд-голов.

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