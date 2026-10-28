堪萨斯城酋长队主教练安迪·里德为俱乐部将踢球手贾斯汀·塔克签入训练阵容的决定辩护。他表示，这名球员已服完NFL的10场禁赛处罚，可以立即出战比赛。

教练的立场

据BBC Sport报道，里德在周三的新闻发布会上表示，塔克已经服完禁赛处罚。他还表示，在邀请这名球员之前，俱乐部曾试图彻底核查相关情况，并与许多人进行了交谈。

当被问及这项核查的具体内容时，里德拒绝透露细节。这位教练指出，塔克已经在球队的训练阵容中。

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禁赛与数据

去年，来自巴尔的摩地区的16名按摩师指控塔克存在不当性行为，她们称相关行为发生在2010年代。这名36岁的踢球手始终否认这些指控，且并未被提起刑事指控。

在调查后，NFL因塔克违反联盟个人行为政策，对其禁赛10场。他在上赛季服完了处罚。巴尔的摩乌鸦队于2025年5月解雇了这名球员，称这是在其状态下滑背景下作出的足球方面决定。

塔克五次入选All-Pro，并以13个赛季89.1%的任意球命中率位列NFL历史第二。2024年，他的尝试命中率为73.3%，这是其职业生涯最差的成绩。酋长队在首发踢球手哈里森·巴特克经历低迷阶段后邀请了他，巴特克本赛季16次任意球尝试中错失了5次。

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