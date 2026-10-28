Główny trener Kansas City Chiefs Andy Reid bronił decyzji klubu o podpisaniu kontraktu z kickerem Justinem Tuckerem i włączeniu go do składu treningowego. Według niego zawodnik odbył już 10-meczowe zawieszenie w NFL i może być natychmiast dostępny do gry w meczach.

Stanowisko trenera

Jak informuje BBC Sport, Reid powiedział na środowej konferencji prasowej, że Tucker odbył karę zawieszenia. Dodał również, że przed zaproszeniem zawodnika klub starał się dokładnie sprawdzić sytuację i rozmawiał z wieloma osobami.

Zapytany o szczegóły tej weryfikacji Reid odmówił ich ujawnienia. Trener zaznaczył, że Tucker już znajduje się w składzie treningowym zespołu.

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Zawieszenie i statystyki

W ubiegłym roku 16 masażystek z rejonu Baltimore oskarżyło Tuckera o niewłaściwe zachowanie o charakterze seksualnym, które według ich twierdzeń miało mieć miejsce w latach 2010. 36-letni kicker konsekwentnie zaprzeczał tym oskarżeniom, a nie postawiono mu zarzutów karnych.

Po dochodzeniu NFL zawiesiła Tuckera na 10 meczów za naruszenie ligowej polityki dotyczącej zachowania osobistego. Odbył karę w poprzednim sezonie. Baltimore Ravens zwolnili zawodnika w maju 2025 roku, nazywając to decyzją sportową w obliczu pogorszenia jego formy.

Tucker pięciokrotnie otrzymał wyróżnienie All-Pro i zajmuje drugie miejsce w historii NFL pod względem skuteczności field goals — 89,1% w ciągu 13 sezonów. W 2024 roku wykorzystał 73,3% prób, co było najgorszym wynikiem w jego karierze. Chiefs zaprosili go po słabym okresie podstawowego kickera Harrisona Butkera, który w tym sezonie nie wykorzystał pięciu z 16 field goals.

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