W Tokio w Japonii tenisistka Kamilla Rachimowa pokonała Jekatierinę Aleksandrową w meczu drugiej rundy turnieju WTA wynikiem 6:4, 4:6, 7:6 (5). Reprezentantka Uzbekistanu, zajmująca 66. miejsce w rankingu WTA, awansowała do ćwierćfinału zawodów.

Zwycięstwo w tie-breaku

Jak informuje Interia Sport, Rachimowa była skuteczniejsza w kluczowych wymianach pierwszego seta i wygrała 6:4. W drugiej partii Aleksandrowa przełamała rywalkę pod koniec seta i wyrównała stan meczu. Decydujący set dotarł do tie-breaka: przy stanie 5:4 Rachimowa nie wykorzystała piłki meczowej, ale później zakończyła spotkanie zwycięstwem.

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Droga do głównej drabinki

Rachimowa przegrała z Alaksandrą Sasnowicz w finale kwalifikacji, choć wcześniej pokonała Shiho Tsujiiokę. Jednocześnie pozostała w Tokio i otrzymała miejsce w głównej drabince po wycofaniu się Belindy Bencic. Szwajcarska tenisistka była rozstawiona i miała rozpocząć udział w turnieju od drugiej rundy, dlatego Rachimowa od razu znalazła się na tym etapie.

W ćwierćfinale Rachimowa zagra z Cristiną Bucsą lub Mayą Joint. Zwyciężczyni tego meczu może potencjalnie zmierzyć się w półfinale z Jeleną Rybakiną. Kazachska tenisistka rozpocznie turniej od drugiej rundy meczem z Julią Putincewą.

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