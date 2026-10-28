W USA były obrońca NBA Malik Beasley planuje 9 grudnia przyznać się do winy w federalnej sprawie dotyczącej łapownictwa i zmowy związanych z zakładami. Jego adwokat Steve Haney poinformował o tym ESPN i The Athletic, pisze The Japan Times.

Zarzuty manipulowania statystykami

Prokuratura Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku twierdzi, że Beasley celowo wpływał na swoje wyniki w wybranych kategoriach statystycznych w co najmniej czterech meczach. Według śledczych miało to umożliwić osobom obstawiającym zakłady osiągnięcie korzyści w sezonie 2023–2024, gdy koszykarz występował w Milwaukee Bucks.

W czerwcu Beasleyowi postawiono federalne zarzuty. Początkowo nie przyznał się do winy we wszystkich punktach oskarżenia. Zarzucono mu łapownictwo w zawodach sportowych, zmowę w celu popełnienia oszustwa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zmowę dotyczącą oszustwa polegającego na pozbawieniu prawa do uczciwych usług oraz zmowę w celu prania pieniędzy.

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Wersja śledztwa i kariera zawodnika

Zgodnie z aktem oskarżenia Beasley w trakcie kariery przegrał na zakładach miliony dolarów i zgodził się dostosowywać własną grę, aby jego domniemani wspólnicy mogli obstawiać jego statystyki.

Beasley został wybrany przez Denver Nuggets w pierwszej rundzie draftu NBA w 2016 roku. W ciągu dziewięciu sezonów w lidze rozegrał 578 meczów dla Denver, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks i Detroit Pistons, zdobywając średnio 11,7 punktu na mecz. Jego zarobki w NBA wyniosły niemal 60 mln dolarów. W tej samej sprawie oskarżony jest również były zawodnik NBA Ed Davis, który nie przyznał się do winy.

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