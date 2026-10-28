В США бывший защитник НБА Малик Бизли планирует 9 декабря признать вину по федеральному делу о взяточничестве и сговоре, связанных со ставками. Об этом его адвокат Стив Хейни сообщил ESPN и The Athletic, пишет The Japan Times.

Обвинения в манипулировании статистикой

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка утверждает, что Бизли намеренно влиял на свои показатели в отдельных статистических категориях как минимум в четырех матчах. По версии следствия, это должно было позволить людям, делавшим ставки, получить выгоду в сезоне 2023–2024, когда баскетболист выступал за «Милуоки Бакс».

В июне Бизли предъявили федеральные обвинения. Первоначально он не признал вину по всем пунктам. Ему вменяли взяточничество в спортивных соревнованиях, сговор с целью мошенничества с использованием средств электронной связи, сговор относительно мошенничества с лишением права на добросовестные услуги и сговор с целью отмывания денег.

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Версия следствия и карьера игрока

Согласно обвинительному заключению, за время карьеры Бизли проиграл на ставках миллионы долларов и согласился корректировать собственную игру, чтобы его предполагаемые сообщники могли делать ставки на его статистику.

Бизли был выбран «Денвер Наггетс» в первом раунде драфта НБА 2016 года. За девять сезонов в лиге он сыграл 578 матчей за «Денвер», «Миннесота Тимбервулвз», «Юта Джаз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс», набирая в среднем 11,7 очка за игру. Его заработок в НБА составил почти 60 млн долларов. В этом же деле также обвиняется бывший игрок НБА Эд Дэвис, который вину не признал.

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