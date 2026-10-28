W Polsce w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu kraju odpadło już dziesięć drużyn Ekstraklasy. We wtorek walkę o trofeum zakończyły GKS Katowice, Motor Lublin i Piast Gliwice, informuje RMF24.

Rzuty karne w Gliwicach i Lublinie

Obrońca Pucharu Polski Górnik Zabrze przeszedł Piasta Gliwice dopiero po serii rzutów karnych. Po bezbramkowym remisie skuteczniejsi w jedenastkach byli piłkarze z Zabrza.

Motor Lublin również odpadł po serii rzutów karnych, przegrywając z Rakowem Częstochowa. Największą niespodzianką wtorkowych meczów była porażka GKS Katowice z przedstawicielem drugiej ligi, Górnikiem Łęczna, 0:1. W poprzednim sezonie drużyna z Katowic dotarła do półfinału turnieju.

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Pozostałe mecze

Wcześniej z Pucharu Polski odpadły Legia Warszawa, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, a także trzy kluby z Krakowa — Wisła, Wieczysta i Cracovia.

Pozostałe mecze 1/16 finału zaplanowano na środę i czwartek. W środę zagrają Lechia Gdańsk z Jagiellonią Białystok oraz Siarka Tarnobrzeg z Lechem Poznań. W czwartek odbędzie się mecz Polonii Warszawa z Koroną Kielce. Zwycięzcę tych pojedynków wyłania jeden mecz, a gospodarzem jest drużyna z niższej ligi.

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w piątek o 12:30. Mecze tej fazy zaplanowano na początek grudnia, a finał Pucharu Polski ma się odbyć 2 maja 2027 roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

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