在波兰国家足球杯1/16决赛中，已有十支波兰足球甲级联赛球队被淘汰。周二，GKS卡托维兹、“莫托尔”卢布林和“皮亚斯特”格利维采结束了对冠军奖杯的争夺，RMF24报道。

格利维采和卢布林的点球大战

波兰杯卫冕冠军“扎布热矿工”仅通过点球大战才淘汰了“皮亚斯特”格利维采。常规比赛无进球战平后，来自扎布热的球员在点球中更加精准。

“莫托尔”卢布林同样在点球大战后被淘汰，不敌琴斯托霍瓦“拉库夫”。周二比赛最大的冷门是GKS卡托维兹以0比1负于第二级别联赛球队“文奇纳矿工”。上赛季，卡托维兹队曾闯入该项赛事半决赛。

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剩余比赛

此前，华沙“莱吉亚”、罗兹“维泽夫”、什切青“波贡”、卢宾“扎格文比”，以及来自克拉科夫的三家俱乐部——“维斯瓦”、“维耶奇斯塔”和“克拉科维亚”——已从波兰杯出局。

其余1/16决赛比赛安排在周三和周四进行。周三，“莱希亚”格但斯克将对阵比亚韦斯托克“雅盖隆”，塔尔诺布热格“夏尔卡”将对阵波兹南“莱赫”。周四，华沙“波洛尼亚”将与凯尔采“科罗纳”交锋。这些对决的胜者通过一场比赛决出，低级别联赛球队担任主场球队。

1/8决赛对阵抽签将于周五12时30分举行。这一阶段的比赛计划于12月初进行，波兰杯决赛预计将于2027年5月2日在华沙PGE Narodowy体育场举行。

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