澳大利亚板球运动员马努斯·拉布沙恩在南非开普敦对阵南非队的第三场、决定性的测试赛中一分未得出局。这是他连续第48局未取得测试赛百分，创下澳大利亚上位击球手的新尴尬纪录。第二天结束后，澳大利亚在回应南非队的329分时，以失去4个三柱门得到330分，并以1分领先。

拉布沙恩的低迷期

32岁的拉布沙恩在三柱门前仅面对了5个球。他面对旋转投手西蒙·哈默的一个满球后脚击球，碰到了球，随后球在滑位被接住。自2023年在老特拉福德球场取得上一个测试赛百分以来，他在测试赛中的平均分为24.77。

据BBC Sport报道，前澳大利亚投球手杰森·吉莱斯皮认为，这一纪录不太可能被打破，因为在他看来，其他球员不会被给予如此多的时间来恢复状态。吉莱斯皮还表示，澳大利亚应寻找其他选择。

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前澳大利亚队球员西蒙·卡蒂奇将拉布沙恩表现不佳与紧张情绪及来自选拔委员会的长期压力联系起来。此前，同样曾在澳大利亚队担任三号位的里基·庞廷呼吁将拉布沙恩排除出阵容。

经验较少球员的回应

在特拉维斯·海德和拉布沙恩以58比2出局后，马特·伦肖、卡梅伦·格林和乔什·英格利斯各自至少得到50分。伦肖在德班取得个人职业生涯最佳的190分后，本场得到74分，格林得到65分。

英格利斯此前自3月以来没有打过红球板球，并因手指骨折而准备有限。他以85分未出局结束当天比赛。英格利斯与亚历克斯·凯里组成了未被打破的145分搭档关系，帮助澳大利亚巩固了在比赛中的位置。

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