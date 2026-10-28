Австралийский крикетист Марнус Лабушань выбыл, не набрав очков, в Кейптауне, ЮАР, в третьем, решающем тесте против сборной ЮАР. Это стал его 48-й подряд иннинг без тестового столетия — новый антирекорд среди австралийских игроков верхнего порядка. После второго дня Австралия в ответ на 329 очков ЮАР набрала 330 при четырёх потерянных калитках и вышла вперёд на одно очко.

Неудачная серия Лабушаня

32-летний Лабушань провёл у калитки лишь пять подач. Он сыграл с задней ноги по полной подаче спиннера Саймона Хармера и задел мяч, который был пойман в слипах. После его последнего тестового столетия на «Олд Траффорд» в 2023 году его средний показатель в тестах составляет 24,77.

Как сообщает BBC Sport, бывший австралийский боулер Джейсон Гиллеспи считает, что этот рекорд вряд ли будет побит, поскольку, по его мнению, другому игроку не дали бы столько времени для возвращения формы. Гиллеспи также заявил, что Австралии стоит искать другие варианты.

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Бывший игрок сборной Австралии Саймон Катич связал неудачное выступление Лабушаня с нервами и продолжительным давлением со стороны селекционеров. Ранее Рики Понтинг, также игравший на третьей позиции в австралийском составе, призвал исключить Лабушаня из команды.

Ответ менее опытных игроков

После потери Трэвиса Хеда и Лабушаня при счёте 58-2 Мэтт Реншоу, Кэмерон Грин и Джош Инглис набрали не менее 50 очков каждый. Реншоу сделал 74 после своего лучшего результата в карьере — 190 в Дурбане, а Грин набрал 65.

Инглис до этого не играл красным мячом с марта и имел ограниченную подготовку из-за перелома пальца. Он завершил день с 85 очками без выбытия. Вместе с Алексом Кэри Инглис сформировал непрерывное партнёрство на 145 очков, что помогло Австралии укрепить позиции в матче.

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