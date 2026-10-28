Australijski krykiecista Marnus Labuschagne został wyeliminowany bez zdobycia punktu w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki, w trzecim i decydującym meczu testowym przeciwko reprezentacji RPA. Był to jego 48. kolejny inning bez testowego stulecia — nowy niechlubny rekord wśród australijskich zawodników górnego porządku. Po drugim dniu Australia, odpowiadając na 329 punktów RPA, zdobyła 330 za cztery utracone wicketty i objęła prowadzenie jednym punktem.

Nieudana seria Labuschagne'a

32-letni Labuschagne spędził przy wickeccie zaledwie pięć piłek. Zagrał z tylnej nogi na pełną piłkę spinnera Simona Harmera i musnął piłkę, która została złapana na slipie. Od jego ostatniego testowego stulecia na Old Trafford w 2023 roku jego średnia w testach wynosi 24,77.

Jak informuje BBC Sport, były australijski bowler Jason Gillespie uważa, że rekord raczej nie zostanie pobity, ponieważ, jego zdaniem, innemu zawodnikowi nie dano by tak dużo czasu na odzyskanie formy. Gillespie stwierdził również, że Australia powinna szukać innych opcji.

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Były reprezentant Australii Simon Katich powiązał słaby występ Labuschagne'a z nerwami i długotrwałą presją ze strony selekcjonerów. Wcześniej Ricky Ponting, który również grał na trzeciej pozycji w australijskim składzie, wezwał do wykluczenia Labuschagne'a z zespołu.

Odpowiedź mniej doświadczonych zawodników

Po utracie Travisa Heada i Labuschagne'a przy wyniku 58-2 Matt Renshaw, Cameron Green i Josh Inglis zdobyli po co najmniej 50 punktów. Renshaw uzyskał 74 po swoim najlepszym wyniku w karierze — 190 w Durbanie, a Green zdobył 65.

Inglis wcześniej nie grał czerwonym piłką od marca i miał ograniczone przygotowania z powodu złamanego palca. Zakończył dzień z 85 punktami bez eliminacji. Wraz z Alexem Careyem Inglis stworzył nieprzerwane partnerstwo warte 145 punktów, co pomogło Australii umocnić pozycję w meczu.

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