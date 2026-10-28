乌克兰选手阿纳斯塔西娅·阿尔佩耶娃夺得摔跤世锦赛冠军

乌克兰运动员阿纳斯塔西娅·阿尔佩耶娃夺得了2026年世界体育摔跤锦标赛冠军。比赛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。 在决赛中，这位乌克兰选手以8:6的比分战胜了印度选手卡贾尔，摘得世锦赛金牌。

在晋级决赛的过程中，阿尔佩耶娃先后以8:1、6:4和11:0的比分，分别战胜了来自白俄罗斯、美国和土耳其的对手。

索洛米娅·维尼克（65公斤级）和奥克萨娜·利瓦奇（50公斤级）距离领奖台仅一步之遥。亚历山德拉·霍梅涅茨（57公斤级）则在四分之一决赛中止步。

10月29日至30日举行的世界锦标赛上，乌克兰选手玛丽亚·叶夫雷莫娃（53公斤级）、娜塔莉亚·克利夫丘茨卡娅（55公斤级）、玛丽亚·维尼克（59公斤级）、 伊洛娜·普罗科佩纽克（62公斤级）、马诺拉·斯科贝尔斯卡（68公斤级）和娜迪亚·索科洛夫斯卡（72公斤级）将角逐奖牌，

本届世锦赛将持续至11月1日。

乌克兰在2026年欧洲击剑锦标赛上斩获首枚奖牌。

此前，乌克兰女子冬季两项选手为2026年残奥会代表团赢得了“金牌”和“铜牌”。

乌克兰代表团在米兰和科尔蒂纳丹佩佐举行的2026年残奥会首个比赛日结束后，位居奖牌榜榜首。 我们的运动员共获得六枚奖牌：三枚金牌、一枚银牌和两枚铜牌。

“矿工”和“迪纳摩”公布了乌克兰杯比赛的首发阵容

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