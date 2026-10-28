Ukrainka Anastazja Alpejewa została mistrzynią świata w zapasach

Ukraińska zawodniczka Anastasia Alpejewa została mistrzynią świata 2026 roku w zapasach sportowych. Zawody odbywają się w Astanie, stolicy Kazachstanu. W walce finałowej Ukrainka pokonała reprezentantkę Indii, Kajal, wynikiem 8:6 i zdobyła złoty medal mistrzostw świata.

W drodze do finału Alpejewa pewnie pokonała rywalki z Białorusi (8:1), Stanów Zjednoczonych (6:4) i Turcji (11:0).

Solomija Wynnyk (65 kg) i Oksana Liwacz (50 kg) zatrzymały się o krok od podium. Oleksandra Chomeniec (57 kg) zakończyła rywalizację w ćwierćfinale.

O medale mistrzostw świata w dniach 29–30 października walczyć będą również Ukrainki: Maria Jefremowa (53 kg), Natalia Kliwczutska (55 kg), Maria Winnik (59 kg), Ilona Prokopewniuk (62 kg), Manola Skobelska (68 kg) oraz Nadija Sokolowska (72 kg),

Mistrzostwa świata potrwają do 1 listopada.

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