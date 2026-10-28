Украинка Анастасия Алпеева стала чемпионкой мира по борьбе

Украинская спортсменка Анастасия Алпеева стала чемпионкой мира 2026 года по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Астане, столице Казахстана. В финальном поединке украинка одолела представительницу Индии Каджал со счётом 8:6 и завоевала золотую медаль чемпионата мира.

На пути к финалу Алпеева уверенно победила соперниц из Беларуси (8:1), США (6:4) и Турции (11:0).

Соломия Винник (65 кг) и Оксана Ливач (50 кг) остановились в шаге от пьедестала. Александра Хоменец (57 кг) завершила борьбу в четвертьфинале.

Награды чемпионата мира 29–30 октября также разыграют украинки Мария Ефремова (53 кг), Наталья Кливчутская (55 кг), Мария Винник (59 кг), Илона Прокопевнюк (62 кг), Манола Скобельская (68 кг) и Надежда Соколовская (72 кг),

Чемпионат мира продлится до 1 ноября.

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