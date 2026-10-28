В Польше в 1/16 финала футбольного Кубка страны уже выбыли десять команд Экстракласы. Во вторник борьбу за трофей завершили ГКС Катовице, «Мотор» Люблин и «Пяст» Гливице, сообщает RMF24.

Пенальти в Гливице и Люблине

Действующий обладатель Кубка Польши «Гурник» Забже прошёл «Пяст» Гливице только в серии пенальти. После безголевой ничьей точнее в ударах с одиннадцатиметровой отметки были футболисты из Забже.

«Мотор» Люблин также выбыл после серии пенальти, уступив «Ракуву» Ченстохова. Самой большой неожиданностью вторничных матчей стало поражение ГКС Катовице от представителя второго дивизиона «Гурника» Ленчна — 0:1. В прошлом сезоне команда из Катовице дошла до полуфинала турнира.

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Оставшиеся матчи

Ранее из Кубка Польши вылетели «Легия» Варшава, «Видзев» Лодзь, «Погонь» Щецин, «Заглембе» Любин, а также три клуба из Кракова — «Висла», «Вечиста» и «Краковия».

Остальные поединки 1/16 финала запланированы на среду и четверг. В среду сыграют «Лехия» Гданьск — «Ягеллония» Белосток и «Сярка» Тарнобжег — «Лех» Познань. В четверг состоится матч «Полонии» Варшава с «Короной» Кельце. Победитель в этих поединках определяется в одном матче, а хозяином является команда из более низкого дивизиона.

Жеребьевка пар 1/8 финала состоится в пятницу в 12:30. Матчи этой стадии запланированы на начало декабря, а финал Кубка Польши должен пройти 2 мая 2027 года на стадионе PGE Narodowy в Варшаве.

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