Польский гольфист Адриан Меронк в феврале 2025 года победил на турнире LIV Golf в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и заработал за один уикенд 4 млн долларов — около 16 млн злотых. Об этом сообщает Interia Sport.

Контракт с LIV Golf

В 2024 году Меронк подписал трехлетний контракт с LIV Golf — серией турниров, которую поддерживает саудовский капитал. По данным National Club Golfer, на которые ссылается Interia Sport, в течение первых двух лет сотрудничества гольфист может получить около 13,5 млн долларов, или 50,5 млн злотых.

Меронк начал играть в гольф еще в детстве. В 2019 году он победил на Open de Portugal, а через три года одержал победу в соревнованиях DP World Tour. Как отмечает Interia Sport, тогда он стал первым поляком, которому это удалось.

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Инвестиции и последний результат

Гольфист, который живет в Дубае, рассказывал WP SportoweFakty, что вкладывает заработанные средства преимущественно в недвижимость, а также все активнее инвестирует в фондовый рынок. По его словам, он самостоятельно ищет и анализирует проекты, а затем консультируется с главным финансовым советником.

Несколько дней назад Меронк занял третье место на турнире в Индии в рамках DP World Tour. За этот результат он получил 252 тыс. долларов — примерно 1 млн злотых.

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