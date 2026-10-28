Polski golfista Adrian Meronk w lutym 2025 roku wygrał turniej LIV Golf w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej i zarobił podczas jednego weekendu 4 mln dolarów — około 16 mln złotych. Informuje o tym Interia Sport.

Kontrakt z LIV Golf

W 2024 roku Meronk podpisał trzyletni kontrakt z LIV Golf — serią turniejów wspieraną przez saudyjski kapitał. Według National Club Golfer, na który powołuje się Interia Sport, w ciągu pierwszych dwóch lat współpracy golfista może otrzymać około 13,5 mln dolarów, czyli 50,5 mln złotych.

Meronk zaczął grać w golfa jeszcze w dzieciństwie. W 2019 roku wygrał Open de Portugal, a trzy lata później odniósł zwycięstwo w zawodach DP World Tour. Jak zaznacza Interia Sport, został wówczas pierwszym Polakiem, któremu się to udało.

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Inwestycje i ostatni wynik

Golfista, który mieszka w Dubaju, powiedział WP SportoweFakty, że zarobione pieniądze inwestuje głównie w nieruchomości, a także coraz aktywniej inwestuje na giełdzie. Jak podkreślił, samodzielnie wyszukuje i analizuje projekty, a następnie konsultuje się z głównym doradcą finansowym.

Kilka dni temu Meronk zajął trzecie miejsce w turnieju w Indiach w ramach DP World Tour. Za ten wynik otrzymał 252 tys. dolarów — około 1 mln złotych.

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