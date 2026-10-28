波兰高尔夫球手阿德里安·梅龙克于2025年2月在沙特阿拉伯利雅得赢得LIV Golf赛事，并在一个周末赚得400万美元——约合1600万兹罗提。Interia Sport报道。

与LIV Golf签约

2024年，梅龙克与LIV Golf签署了一份为期三年的合同。LIV Golf是由沙特资本支持的赛事系列。据Interia Sport援引National Club Golfer的消息，在合作的头两年，这名高尔夫球手可能获得约1350万美元，即5050万兹罗提。

梅龙克从童年时期便开始打高尔夫。2019年，他赢得了葡萄牙公开赛，三年后又在DP World Tour赛事中夺冠。Interia Sport指出，当时他成为首位做到这一点的波兰人。

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投资和最近的成绩

这位居住在迪拜的高尔夫球手曾向WP SportoweFakty表示，他主要将赚得的资金投入房地产，同时也越来越积极地投资股票市场。他表示，自己会独立寻找和分析项目，随后咨询首席财务顾问。

几天前，梅龙克在DP World Tour印度站赛事中获得第三名。他因这一成绩获得25.2万美元——约合100万兹罗提。

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