В Германии «Динамо» Дрезден победило «Шальке 04» со счетом 2:0 во втором раунде Кубка Германии по футболу и вышло в 1/8 финала турнира. Как сообщает Der Spiegel, голы за хозяев забили Патрис Кович на 54-й минуте и Кристоф Дафернер на 88-й.

Шестая подряд неудача «Шальке»

Для команды тренера Мирона Муслича это уже шестой подряд вылет из Кубка Германии на стадии второго раунда. «Шальке», который пять раз выигрывал трофей, активно начал матч: Эдин Джеко уже на второй минуте пробил головой, однако удар оказался недостаточно сильным.

Начало игры задержали на две минуты из-за дыма после использования пиротехники во время хореографии болельщиков «Динамо». До перерыва дрезденская команда постепенно перехватила контроль, тогда как «Шальке» испытывал проблемы во взаимодействии: Муслич не мог рассчитывать на семерых основных футболистов.

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Во втором тайме Кович замкнул подачу Штрауди на дальней штанге. После пропущенного гола гости активизировались, но не использовали свои моменты, в частности Джеко не дотянулся до мяча в подкате на 74-й минуте. В конце матча Дафернер отличился после стандартного положения и закрепил победу «Динамо».

Победы «Фрайбурга» и «Штутгарта»

В следующий раунд также вышли «Фрайбург» и «Штутгарт». «Фрайбург» дома обыграл «Вольфсбург» — 3:2. После раннего гола Игора Матановича «Вольфсбург» вышел вперед благодаря дублю Кенто Шиогаї, который забил на 8-й и 43-й минутах. Кейсуке Гото сравнял счет на 75-й минуте, а в компенсированное время забил победный мяч.

«Штутгарт» на выезде одолел «Падерборн» — 1:0 благодаря голу Дениза Ундава на 90-й минуте. «Падерборн» с 37-й минуты играл в меньшинстве после удаления Лаурина Курды. «Герта» также вышла в 1/8 финала, победив «Йеддело II» благодаря голам Йосипа Брекало и Юлиана Айчбергера.

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