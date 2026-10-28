Динамо Дрезден вибило Шальке 04 з Кубка Німеччини — Der Spiegel

У Німеччині «Динамо» Дрезден перемогло «Шальке 04» з рахунком 2:0 у другому раунді Кубка Німеччини з футболу та вийшло до 1/8 фіналу турніру. Як повідомляє Der Spiegel, голи за господарів забили Патріс Ковіч на 54-й хвилині та Крістоф Дафернер на 88-й.

Шоста поспіль невдача Шальке

Для команди тренера Мірона Мусліча це вже шостий поспіль виліт із Кубка Німеччини на стадії другого раунду. «Шальке», який п’ять разів вигравав трофей, розпочав матч активно: Едін Джеко вже на другій хвилині пробив головою, однак удар виявився недостатньо сильним.

Початок гри затримали на дві хвилини через дим після використання піротехніки під час хореографії вболівальників «Динамо». До перерви дрезденська команда поступово перебрала контроль, тоді як «Шальке» відчував проблеми зі взаємодією: Мусліч не міг розраховувати на сімох основних футболістів.

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У другому таймі Ковіч замкнув подачу Штрауді на дальній стійці. Після пропущеного гола гості активізувалися, але не використали свої моменти, зокрема Джеко не дістався м’яча в підкаті на 74-й хвилині. Наприкінці матчу Дафернер відзначився після стандартного положення та зафіксував перемогу «Динамо».

Перемоги Фрайбурга та Штутгарта

До наступного раунду також пробилися «Фрайбург» і «Штутгарт». «Фрайбург» удома обіграв «Вольфсбург» — 3:2. Після раннього гола Ігора Матановича «Вольфсбург» вийшов уперед завдяки дублю Кенто Шіогаї, який забив на 8-й та 43-й хвилинах. Кейсуке Гото зрівняв рахунок на 75-й хвилині, а в компенсований час забив переможний м’яч.

«Штутгарт» на виїзді здолав «Падерборн» — 1:0 завдяки голу Деніза Ундава на 90-й хвилині. «Падерборн» із 37-ї хвилини грав у меншості після вилучення Лауріна Курди. «Герта» також вийшла до 1/8 фіналу, перемігши «Єддело II» завдяки голам Йосипа Брекало та Юліана Айчбергера.

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