德累斯顿迪纳摩将沙尔克04淘汰出德国杯——《明镜》周刊

在德国，德累斯顿迪纳摩在德国足球杯第二轮中以2比0战胜沙尔克04，晋级赛事16强。据《明镜》周刊报道，主队的进球分别由帕特里斯·科维奇在第54分钟和克里斯托夫·达费尔纳在第88分钟打入。

沙尔克连续第六次失利

对于主教练米龙·穆斯利奇的球队而言，这已经是连续第六次在德国杯第二轮阶段出局。曾五次赢得该奖杯的沙尔克积极开场：埃丁·哲科在第2分钟便头球攻门，但这次射门力度不足。

由于迪纳摩球迷在助威表演中使用烟火装置产生烟雾，比赛开始推迟了两分钟。中场休息前，德累斯顿队逐渐掌控了局面，而沙尔克在配合上遇到问题：穆斯利奇无法指望七名主力球员出战。

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下半场，科维奇在远门柱处接应施特劳迪的传中破门。丢球后，客队加强了攻势，但未能把握机会；尤其是哲科在第74分钟滑铲时未能碰到皮球。比赛末段，达费尔纳利用定位球得分，锁定了迪纳摩的胜利。

弗赖堡和斯图加特获胜

弗赖堡和斯图加特也晋级下一轮。弗赖堡主场以3比2击败沃尔夫斯堡。伊戈尔·马塔诺维奇早早进球后，沃尔夫斯堡凭借肯托·盐贝的梅开二度取得领先，他分别在第8分钟和第43分钟破门。圭介·后藤在第75分钟扳平比分，并在补时阶段打入制胜球。

斯图加特客场凭借德尼兹·翁达夫在第90分钟的进球，以1比0战胜帕德博恩。劳林·库尔达被罚下后，帕德博恩自第37分钟起少一人作战。柏林赫塔也晋级16强，凭借约西普·布雷卡洛和朱利安·艾奇贝格尔的进球击败耶德洛II。

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