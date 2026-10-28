W Niemczech Dynamo Drezno pokonało Schalke 04 2:0 w drugiej rundzie Pucharu Niemiec w piłce nożnej i awansowało do 1/8 finału turnieju. Jak podaje Der Spiegel, gole dla gospodarzy strzelili Patrice Kovic w 54. minucie i Christoph Daferner w 88.

Szósta z rzędu porażka Schalke

Dla zespołu trenera Mirona Muslicia było to już szóste z rzędu odpadnięcie z Pucharu Niemiec na etapie drugiej rundy. Schalke, które pięć razy zdobywało to trofeum, rozpoczęło mecz aktywnie: Edin Dzeko już w drugiej minucie uderzył głową, jednak strzał nie był wystarczająco mocny.

Początek spotkania opóźnił się o dwie minuty z powodu dymu po użyciu środków pirotechnicznych podczas choreografii kibiców Dynama. Przed przerwą drużyna z Drezna stopniowo przejęła kontrolę, podczas gdy Schalke miało problemy ze współpracą: Muslić nie mógł liczyć na siedmiu podstawowych zawodników.

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W drugiej połowie Kovic zamknął dośrodkowanie Straudiego na dalszym słupku. Po straconym golu goście się uaktywnili, ale nie wykorzystali swoich okazji, w szczególności Dzeko nie dosięgnął piłki wślizgiem w 74. minucie. Pod koniec meczu Daferner trafił po stałym fragmencie gry i przypieczętował zwycięstwo Dynama.

Zwycięstwa Freiburga i Stuttgartu

Do kolejnej rundy awansowały także Freiburg i Stuttgart. Freiburg wygrał u siebie z Wolfsburgiem 3:2. Po szybkim golu Igora Matanovicia Wolfsburg wyszedł na prowadzenie dzięki dubletowi Kento Shiogaia, który zdobył bramki w 8. i 43. minucie. Keisuke Goto wyrównał w 75. minucie, a w doliczonym czasie gry strzelił zwycięskiego gola.

Stuttgart pokonał na wyjeździe Paderborn 1:0 dzięki bramce Deniza Undava w 90. minucie. Paderborn od 37. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Laurina Kurdy. Hertha również awansowała do 1/8 finału, pokonując Jeddeloh II dzięki golom Josipa Brekalo i Juliana Eitschbergera.

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