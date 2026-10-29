W Szanghaju holenderski kierowca Loek Hartog uratował brytyjskiego zawodnika Olliego Millroya, wyciągając go z Ferrari, które zapaliło się po wypadku w wyścigu China GT. Do incydentu doszło 5 września: Hartog jechał prostą z prędkością około 270 km/h, gdy zobaczył samochód Millroya objęty płomieniami.

Jak podaje The Guardian, Ferrari Millroya zderzyło się z samochodem, który brał udział w innym wypadku. Hartog najpierw próbował otworzyć drzwi kierowcy, następnie obiegł samochód, zerwał drzwi i wziął od marszałka gaśnicę. Po dwóch próbach wyciągnął Millroya z samochodu. Według Hartoga ratunek trwał nieco ponad minutę.

Poważne obrażenia po wypadku

Millroy doznał sześciu złamań żeber, urazu płuca, roztrzaskania obojczyka, złamania ręki oraz złamania szóstego kręgu szyjnego C6. Po wypadku był zdezorientowany i nie zdawał sobie sprawy, że znajduje się w samochodzie objętym ogniem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według danych publikacji marszałek dotarł na miejsce wypadku po 47 sekundach, a pomoc medyczna — po ponad czterech minutach. Partnerka Millroya w Ferrari, Betty Chen, skrytykowała organizatorów za, jej zdaniem, niewystarczająco szybką i właściwą reakcję służb ratunkowych.

Apel o zmianę zasad bezpieczeństwa

Hartog oświadczył, że w takich sytuacjach kierowca nie powinien być zmuszony do zatrzymania się, aby ratować innego zawodnika. Zaznaczył również, że zasady dla marszałków powinny pozwalać im natychmiast działać w niebezpiecznych okolicznościach.

Millroy przechodzi rekonwalescencję i powiedział, że po odstawieniu silnych środków przeciwbólowych odczuwa silny ból. Podkreślił, że chce ponownie zasiąść za kierownicą samochodu wyścigowego, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia. Obaj kierowcy zamierzają zabiegać o wzmocnienie środków bezpieczeństwa w motorsporcie.

Czytaj nas na