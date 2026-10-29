В Шанхае нидерландский гонщик Лук Хартог спас британского пилота Олли Миллроя, вытащив его из Ferrari, загоревшегося после аварии в гонке China GT. Инцидент произошел 5 сентября: Хартог ехал по прямой со скоростью около 270 км/ч, когда увидел охваченный пламенем автомобиль Миллроя.

Как сообщает The Guardian, Ferrari Миллроя столкнулся с автомобилем, который был причастен к другой аварии. Хартог сначала попытался открыть водительскую дверь, затем оббежал машину, сорвал дверь и взял у маршала огнетушитель. После двух попыток он вытащил Миллроя из автомобиля. По словам Хартога, спасение длилось чуть более минуты.

Тяжелые травмы после аварии

Миллрой получил шесть переломов ребер, повреждение легкого, раздробленную ключицу, перелом руки и перелом шейного позвонка C6. После аварии он был дезориентирован и не осознавал, что находится в охваченном огнем автомобиле.

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По данным издания, маршал прибыл к месту аварии через 47 секунд, а медицинская помощь — более чем через четыре минуты. Напарница Миллроя по Ferrari Бетти Чен раскритиковала организаторов из-за, по ее мнению, недостаточно оперативной и надлежащей экстренной реакции.

Призыв изменить правила безопасности

Хартог заявил, что в таких ситуациях гонщик не должен быть вынужден останавливаться, чтобы спасать другого пилота. Он также отметил, что правила для маршалов должны позволять им немедленно действовать в опасных обстоятельствах.

Миллрой проходит восстановление и рассказал, что после прекращения приема сильных обезболивающих испытывает сильную боль. Он подчеркнул, что хочет снова сесть за руль гоночного автомобиля, когда позволит состояние здоровья. Оба гонщика намерены добиваться усиления мер безопасности в автоспорте.

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