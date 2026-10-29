哈托赫在上海从燃烧的法拉利中救出米尔罗伊——《卫报》

在上海，荷兰赛车手洛克·哈托赫将英国车手奥利·米尔罗伊从一辆在China GT比赛事故后起火的法拉利中救出。事故发生在9月5日：哈托赫正以约270公里/小时的速度在直道上行驶时，看到了米尔罗伊被火焰吞没的赛车。

据《卫报》报道，米尔罗伊的法拉利与一辆涉及另一起事故的赛车相撞。哈托赫起初试图打开驾驶员一侧的车门，随后绕到车的另一边，扯下车门，并从一名赛道工作人员手中拿到灭火器。经过两次尝试，他将米尔罗伊从车中拉出。哈托赫称，救援持续了略超过一分钟。

事故后的严重伤势

米尔罗伊肋骨六处骨折、肺部受伤、锁骨粉碎性骨折、手臂骨折以及第六颈椎（C6）骨折。事故发生后，他处于迷失状态，并未意识到自己身处一辆被火焰吞没的赛车中。

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据该报消息，一名赛道工作人员在47秒后抵达事故现场，而医疗救援在四分多钟后才到达。米尔罗伊在法拉利车队的搭档贝蒂·陈批评了组织方，认为其紧急响应不够迅速和妥当。

呼吁修改安全规则

哈托赫表示，在这种情况下，赛车手不应被迫停车去营救另一名车手。他还指出，针对赛道工作人员的规则应允许他们在危险情况下立即采取行动。

米尔罗伊正在康复中。他表示，在停止服用强效止痛药后，感到剧烈疼痛。他强调，在健康状况允许时，希望再次驾驶赛车。两名赛车手都打算推动加强赛车运动中的安全措施。

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