W Cheonanie w Korei Południowej tymczasowy selekcjoner męskiej reprezentacji piłkarskiej Robert Moreno ogłosił 26-osobową kadrę na mecze towarzyskie z Arabią Saudyjską i Katarem. Jak podaje Korea Herald, w składzie znaleźli się obrońca Kim Min-jae, pomocnik Hwang In-beom i skrzydłowy Hwang Hee-chan, którzy pojawiali się w doniesieniach o możliwych napięciach wewnątrz zespołu.

Mecze odbędą się w Dosze

Reprezentacja Korei Południowej zagra z Arabią Saudyjską 13 listopada, a z Katarem — 17 listopada. Oba spotkania odbędą się w Dosze.

Po meczu z Uzbekistanem 6 października Kim Min-jae, Hwang In-beom i Hwang Hee-chan mieli powiedzieć kolegom z zespołu, że chcą zakończyć występy w reprezentacji. Według gazety mogło to być związane z ich frustracją wobec wieloletniego kapitana reprezentacji Sona Heung-mina.

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Son pozostanie kapitanem

Son Heung-min również znalazł się w składzie. Moreno podczas konferencji prasowej w Korea Football Park potwierdził, że 34-letni piłkarz nadal będzie pełnił obowiązki kapitana.

Trener oświadczył, że rozmawiał ze wszystkimi zawodnikami i podejmował decyzje dotyczące kadry wyłącznie na podstawie ich gry i korzyści dla reprezentacji. Jak zaznaczył, każdy powołany piłkarz jest gotowy poświęcić się reprezentacji i krajowi, a wspólnym celem zespołu jest konkurencyjność i zwycięstwa.

Listopadowe spotkania będą piątym i szóstym meczem Moreno, który został powołany na początku września do 27 listopada. W poprzednich czterech meczach pod jego wodzą Korea Południowa pokonała Ekwador 3:0 i Uzbekistan 2:0, przegrała z Urugwajem 1:4 oraz zremisowała 0:0 z Wenezuelą. Koreański Związek Piłki Nożnej informował, że po sześciu meczach rozważy przedłużenie pracy hiszpańskiego szkoleniowca do Pucharu Azji, który rozpoczyna się w styczniu.

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