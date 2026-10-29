在韩国天安，男子国家足球队临时主教练罗伯特·莫雷诺公布了参加对阵沙特阿拉伯和卡塔尔友谊赛的26人名单。据《韩国先驱报》报道，后卫金玟哉、中场黄仁范和边锋黄喜灿入选，他们此前曾出现在有关队内可能存在紧张关系的报道中。

比赛将在多哈举行

韩国队将于11月13日对阵沙特阿拉伯，并于11月17日对阵卡塔尔。两场比赛都将在多哈举行。

在10月6日对阵乌兹别克斯坦的比赛后，金玟哉、黄仁范和黄喜灿据称告诉队友，他们希望结束在国家队的生涯。据该媒体报道，这可能与他们对长期担任国家队队长的孙兴慜感到失望有关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

孙兴慜将继续担任队长

孙兴慜也入选了名单。莫雷诺在韩国足球公园举行的新闻发布会上确认，这名34岁的球员将继续履行队长职责。

教练表示，他与所有球员都进行了交谈，并且仅根据他们的表现以及对国家队的价值作出名单决定。他说，每一名被征召的球员都准备好为国家队和国家奉献自己，球队的共同目标是保持竞争力并取得胜利。

11月的比赛将是莫雷诺执教的第五场和第六场比赛。他于9月初被任命，任期至11月27日。在他带队的此前四场比赛中，韩国队以3:0击败厄瓜多尔、以2:0战胜乌兹别克斯坦、以1:4负于乌拉圭，并与委内瑞拉0:0战平。韩国足球协会曾表示，在六场比赛结束后，将考虑是否把这名西班牙教练的任期延长至1月开幕的亚洲杯。

关注我们在