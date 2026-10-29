В Чхонане, Южная Корея, временный главный тренер мужской футбольной сборной Роберт Морено объявил состав из 26 игроков на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Катара. Как сообщает Korea Herald, в заявку вошли защитник Ким Мин Джэ, полузащитник Хван Ин Бом и вингер Хван Хи Чхан, которые фигурировали в сообщениях о возможной напряжённости внутри команды.

Матчи пройдут в Дохе

Сборная Южной Кореи сыграет с Саудовской Аравией 13 ноября, а с Катаром — 17 ноября. Оба поединка состоятся в Дохе.

После матча с Узбекистаном 6 октября Ким Мин Джэ, Хван Ин Бом и Хван Хи Чхан якобы сказали партнёрам по команде, что хотят завершить выступления за национальную сборную. По данным издания, это могло быть связано с их разочарованием многолетним капитаном сборной Соном Хын Мином.

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Сон останется капитаном

Сон Хын Мин также вошёл в состав. Морено на пресс-конференции в Korea Football Park подтвердил, что 34-летний футболист продолжит выполнять обязанности капитана.

Тренер заявил, что поговорил со всеми игроками и принимал решения по заявке исключительно с учётом их игры и пользы для национальной команды. По его словам, каждый вызванный футболист готов отдаться сборной и стране, а общей целью команды являются конкурентоспособность и победы.

Ноябрьские встречи станут пятым и шестым матчами для Морено, которого назначили в начале сентября до 27 ноября. В предыдущих четырёх матчах под его руководством Южная Корея победила Эквадор 3:0 и Узбекистан 2:0, проиграла Уругваю 1:4 и сыграла 0:0 с Венесуэлой. Корейская футбольная ассоциация заявляла, что по итогам шести матчей рассмотрит возможность продления работы испанского специалиста до Кубка Азии, который стартует в январе.

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