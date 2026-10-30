法拉利车手夏尔·勒克莱尔在墨西哥罗德里格斯兄弟赛道举行的墨西哥城大奖赛首次练习赛中做出最快圈速。这位摩纳哥车手领先梅赛德斯车手基米·安东内利0.659秒，天空体育报道。

法拉利在墨西哥城领先

刘易斯·汉密尔顿排名第四。他使用软胎做出的快速圈并不平稳，但队友的速度可能会鼓舞这位英国车手。法拉利希望取得本赛季仅有的第三场胜利。

天空体育指出，由于其动力单元的小型涡轮增压器在海拔较高的条件下的运作，法拉利在墨西哥城的高海拔赛道上可能具备竞争力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新秀获得驾驶机会

在首次练习赛中，10名新秀替代了各车队的正式车手。这与一项规则要求有关：新秀在赛季期间必须至少两次驾驶两辆赛车参加练习赛。法拉利是唯一派出两名主力车手上赛道的车队。

梅赛德斯后备车手弗雷德里克·维斯蒂是2023年二级方程式锦标赛亚军，他在新秀中表现最佳，位列第三。他落后安东内利不到十分之一秒。驾驶马克斯·维斯塔潘的红牛赛车的岩佐步梦排名第五，使用中性胎时落后勒克莱尔不到一秒。

如果安东内利在周日的比赛中排名不低于第九位，他可以提前锁定冠军头衔。

关注我们在