W Kirtipurze w Nepalu Sudurpaschim Royals odnieśli pierwsze zwycięstwo w trzecim sezonie Nepal Premier League, pokonując Pokhara Avengers sześcioma wicketami. Zespół osiągnął cel 146 runów, mając w zapasie 19 piłek, informuje Kathmandu Post.

Pokhara zdobyła 145 runów

Kapitan Royals, Dipendra Singh Airee, wygrał losowanie i wybrał grę w polu. Pokhara zakończyła pierwsze inningi wynikiem 145/7. Najskuteczniejszym zawodnikiem Avengers był Arjun Gharti, który zdobył 40 runów z 25 piłek. Bangladeski all-rounder Mahedi Hasan zdobył 32 runy z 21 piłek, a kapitan Kushal Bhurtel — 21 z 17.

Dla Sudurpaschim Anil Kharel zdobył trzy wickety. Po jednym wickecie zdobyli Hemant Dhami, Scott Kuggeleijn i Airee.

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Pół setki Airee

Podczas pogoni za celem Royals stracili Binoda Bhandariego, który zdobył cztery runy z dwóch piłek. Brandon McMullen odpadł z 22 runami z 12 piłek, a Saif Zaib, który zdobył 15 z 16, został wyeliminowany run-outem po nieporozumieniu z Airee.

Ważne dla Royals było partnerstwo Airee i Pandeya za czwarty wicket, które przyniosło 74 runy. Pandey opuścił boisko z 37 runami z 31 piłek, gdy wynik zespołu wynosił 130. Airee pozostał niepokonany z 51 runami z 36 piłek, zdobywając cztery czwórki i dwa szóstki.

Royals przegrali z Lumbini Lions w swoim pierwszym meczu sezonu. W następną sobotę zespół zagra z Biratnagar Kings, a Pokhara w niedzielę zmierzy się z Janakpurem.

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