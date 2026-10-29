在尼泊尔基尔蒂普尔，苏杜尔帕斯钦皇家队在尼泊尔超级联赛第三个赛季取得首场胜利，以六个三柱门击败博卡拉复仇者队。据《加德满都邮报》报道，该队在还剩19个球的情况下完成了146分的目标。

博卡拉得到145分

皇家队队长迪彭德拉·辛格·艾里赢得掷币并选择先守。博卡拉以145/7结束第一局。复仇者队得分最高的是阿琼·加尔蒂，他25球得到40分。孟加拉国全能手马赫迪·哈桑21球得到32分，队长库沙尔·布尔特尔17球得到21分。

苏杜尔帕斯钦队的阿尼尔·卡雷尔取得三个三柱门。赫曼特·达米、斯科特·库格莱因和艾里各取得一个三柱门。

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艾里的半百分

在追赶目标时，皇家队失去比诺德·班达里，后者两球得到4分。布兰登·麦克马伦以12球22分出局，而16球得到15分的赛义夫·扎伊布在与艾里沟通失误后因跑杀出局。

艾里和潘迪为第四个三柱门建立的搭档关系为皇家队贡献了74分，至关重要。潘迪在球队总分130时以31球37分离场。艾里以36球51分保持未出局，击出四个四分球和两个六分球。

皇家队在赛季揭幕战中负于蓝毗尼雄狮队。下周六，该队将对阵比拉特纳加国王队；博卡拉则将在周日迎战贾纳克普尔队。

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