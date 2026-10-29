哈萨克斯坦网球选手叶列娜·莱巴金娜在日本东京举行的泛太平洋公开赛第二轮中，以6:2、6:3战胜同胞尤利娅·普京采娃，首次锁定WTA年终世界排名第一。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

东京获胜

莱巴金娜在这项WTA 500级别赛事中轮空首轮，直接从16强开始参赛。在抵达东京前，她在中国宁波举行的比赛中夺得赛季第四个冠军。

这位27岁的选手上个月在夺得美网冠军的过程中首次成为世界第一。为最终锁定赛季排名榜首，她还需要再赢一场，这样世界排名第二的阿丽娜·萨巴伦卡便无法再超越她。

第三个大满贯冠军

本赛季，莱巴金娜赢得澳大利亚网球公开赛和美国网球公开赛，将自己的大满贯冠军数量增至三个。四年前，她曾赢得温布尔登网球锦标赛冠军。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在美网夺冠后，这位网球选手在北京的赛事中输掉首场比赛，并因腿部受伤缺席武汉的比赛。在宁波，她成功卫冕。

下一位对手

在泛太平洋公开赛四分之一决赛中，莱巴金娜将对阵加拿大选手莱拉·费尔南德斯。这将是宁波决赛的重演，当时莱巴金娜夺得冠军。费尔南德斯在东京以6:2、7:6（8）击败比利时选手爱丽丝·梅尔滕斯。

在加利福尼亚州印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛之前，莱巴金娜将冲击职业生涯第16个冠军。该赛事计划于11月8日至15日举行，赛季排名前八的网球选手将参赛。

关注我们在