Kazachska tenisistka Jelena Rybakina pokonała swoją rodaczkę Julię Putincewą 6:2, 6:3 w drugiej rundzie Pan Pacific Open w Tokio w Japonii i po raz pierwszy zapewniła sobie pierwsze miejsce w światowym rankingu WTA na koniec roku. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Zwycięstwo w Tokio

Rybakina rozpoczęła udział w turnieju kategorii WTA 500 bezpośrednio od 1/8 finału, otrzymując wolny los w pierwszej rundzie. Przed przyjazdem do Tokio zdobyła czwarty tytuł w sezonie, wygrywając turniej w chińskim Ningbo.

27-letnia tenisistka po raz pierwszy została liderką światowego rankingu w drodze do zwycięstwa w US Open w ubiegłym miesiącu. Aby ostatecznie umocnić prowadzenie w rankingu sezonowym, potrzebowała jeszcze jednego zwycięstwa, by druga rakieta świata Aryna Sabalenka nie mogła jej już wyprzedzić.

Trzeci tytuł Grand Slam

W tym sezonie Rybakina wygrała Australian Open i US Open, zwiększając liczbę swoich tytułów Grand Slam do trzech. Wcześniej zwyciężyła na Wimbledonie cztery lata temu.

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Po triumfie w US Open tenisistka przegrała swój pierwszy mecz na turnieju w Pekinie i opuściła zawody w Wuhanie z powodu kontuzji nogi. W Ningbo zdołała obronić tytuł.

Następna rywalka

W ćwierćfinale Pan Pacific Open Rybakina zagra z Kanadyjką Leylah Fernandez. Będzie to powtórka finału w Ningbo, w którym Rybakina zdobyła tytuł. Fernandez w Tokio pokonała Belgijkę Elise Mertens 6:2, 7:6 (8).

Rybakina walczy o 16. tytuł w karierze przed turniejem WTA Finals w Indian Wells w Kalifornii. W zawodach zaplanowanych na 8–15 listopada wystąpi osiem najlepszych tenisistek sezonu.

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